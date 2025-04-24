سوريا: الرد على قذائف أطلقها حزب الله تجاه نقاط للجيش

وأوضح المصدر، أن قوات الجيش السوري، قامت وعلى الفور باستهداف مصادر النيران، بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية والتي بلغ عددها 5 قذائف.
مصدر بوزارة الدفاع السورية قال "نتواصل مع الجيش اللبناني من أجل تقييم الحدث، وقمنا بإيقاف استهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش اللبناني، بعد أن تكفل بتمشيط وملاحقة المجموعات الإرهابية المسؤولة عن استهداف الأراضي السورية".
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