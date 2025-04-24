الخميس 2025-04-24 11:42 م
 

سوريا: الرد على قذائف أطلقها حزب الله تجاه نقاط للجيش

عناصر الجيش السوري
عناصر الجيش السوري
 
الخميس، 24-04-2025 10:53 م
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر بوزارة الدفاع، أن عناصر حزب الله اللبناني أطلقوا عدة قذائف مدفعية من أراضي لبنان، تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص.اضافة اعلان


وأوضح المصدر، أن قوات الجيش السوري، قامت وعلى الفور باستهداف مصادر النيران، بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية والتي بلغ عددها 5 قذائف.

مصدر بوزارة الدفاع السورية قال "نتواصل مع الجيش اللبناني من أجل تقييم الحدث، وقمنا بإيقاف استهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش اللبناني، بعد أن تكفل بتمشيط وملاحقة المجموعات الإرهابية المسؤولة عن استهداف الأراضي السورية".
 
gnews

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