سوريا .. الشرع يقر مكافآت مالية للمزارعين مقابل تسليم القمح للحكومة

الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9 آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يقوم المزارع بتسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب.





نجحت الاعتراضات الشديدة من المزارعين السوريين، على خلفية رفضهم مؤخرًا التسعيرة الحكومية لمحصول القمح، والتي وصفوها بأنها "مجحفة بحقهم"، في دفع الرئيس الشرع للتدخل لمعالجة الموضوع واسترضاء المزارعين عبر صرف مكافآت مالية لهم عن كل طن قمح يقومون بتسليمه إلى الحكومة، وذلك من خلال مرسوم رئاسي ترقب المزارعون صدوره منذ أيام.



وأصدر الشرع، أمس الخميس، المرسوم رقم 120 لعام 2026، القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية "جديدة" (حوالي 80 دولارًا أميركيًا) عن كل طن قمح يقوم المزارع بتسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.



وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد حددت سعر طن القمح بنحو 4.6 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 330 دولارًا للطن الواحد، في حين رأى المزارعون أن هذا السعر مجحف بحقهم ولا يغطي تكاليف الإنتاج من وقود وأسمدة، خاصة أن سعر طن بذار القمح كان قد حُدد بـ500 دولار.



وعلى إثر ذلك، خرجت مظاهرات واحتجاجات في عدد من المدن السورية، مثل الرقة والحسكة ودير الزور ودرعا وحماة، تطالب بزيادة السعر، وتتوعد بعدم تسليم المحصول للحكومة إذا لم تبادر إلى ذلك، وهو الأمر الذي جرى استدراكه لاحقًا عبر مرسوم الرئيس الشرع.







