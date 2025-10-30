سوريا.. العثور على مقبرة جماعية في حي السحاري بدرعا

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بالعثور على مقبرة جماعية في حي السحاري بالقرب من حاجز حديقة "حميدة الطاهر" بمدينة درعا.



وأشارت "جريدة الوطن" نقلا عن مصادر أنه جرى التواصل مع فرق الدفاع المدني وقيادة قوى الأمن الداخلي في درعا، بالإضافة إلى الجهات المعنية في العاصمة دمشق بشأن المقبرة.

اضافة اعلان

ولفتت إلى أن الفرق المختصة ستصل من دمشق يوم الأحد المقبل للكشف على المقبرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتقع المقبرة الجماعية في الجهة الشرقية الجنوبية من حي السحاري في درعا، المطلة على وادي الزيدي بحي المنشية، بالقرب من حاجز "حميدة الطاهر" المعروف لدى أهالي المنطقة.