سوريا.. العثور على مقبرة جماعية في حي السحاري بدرعا

وأشارت "جريدة الوطن" نقلا عن مصادر أنه جرى التواصل مع فرق الدفاع المدني وقيادة قوى الأمن الداخلي في درعا، بالإضافة إلى الجهات المعنية في العاصمة دمشق بشأن المقبرة.
وتقع المقبرة الجماعية في الجهة الشرقية الجنوبية من حي السحاري في درعا، المطلة على وادي الزيدي بحي المنشية، بالقرب من حاجز "حميدة الطاهر" المعروف لدى أهالي المنطقة.
