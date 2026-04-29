الأربعاء 2026-04-29 10:22 م

سوريا: القبض على ضابط من المسؤولين عن "مجزرة الكيماوي"

الأربعاء، 29-04-2026 08:45 م

الوكيل الإخباري-  أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأربعاء، عن تمكن إدارة مكافحة الإرهاب من القبض على ضابط بارز من المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية بسوريا.

وقال خطاب عبر منصة إكس: "اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز الضباط المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013، بات اليوم في قبضة إدارة مكافحة الإرهاب".

 
 


gnews

رويترز: رسالة للبنتاغون تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

عربي ودولي البنتاغون: الولايات المتحدة أنفقت 25 مليار دولار على حرب إيران حتى الآن

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء: ضرورة فصل مشروبات الطاقة عن العصائر والمشروبات الأخرى

نقود

أسواق ومال الفدرالي الامريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء بالتسعيرة الثانية

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

سلطة إقليم البترا

أخبار محلية بحث مشاريع التكيف المناخي في وادي موسى

تعبيرية

أخبار محلية توصيات بإخلاء مبنى في صافوط ومنع تراخيص البناء في المنطقة

أسعار الذهب ترتفع في الأردن وعيار 21 يسجل 98.400 دينار للغرام

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن



 
 






