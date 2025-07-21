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سوريا.. بدء خروج عائلات البدو المحتجزين في مدينة السويداء

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 08:28 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت العائلات المحتجَزة داخل السويداء جنوب غربي سوريا بالخروج من المدينة، وذلك بعد جهود الوساطة التي بذلتها الحكومة السورية في هذا الشأن، وانطلقت الحافلات التي تقلّ تلك العائلات.اضافة اعلان


وفي وقت سابق من ليلة الاثنين ، دخلت حافلات تتبع للحكومة السورية إلى مدينة السويداء لإجلاء 1500 شخص من عشائر البدو، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة مع الأطراف في محافظة السويداء لوقف التصعيد.

وجرى خروج العوائل وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين خلال العملية.

وعلى الصعيد نفسه، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، عن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع المدنيين الراغبين في مغادرة المحافظة بسبب الظروف الراهنة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.

 
 
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