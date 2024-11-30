سوريا تتلقى "وعدا" بمساعدات عسكرية روسية إضافية

وأضاف المصدران أن دمشق تتوقع بدء وصول العتاد العسكري الروسي الجديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية قرب مدينة اللاذقية الساحلية خلال 72 ساعة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر السبت، بأن نصف مدينة حلب في شمال سوريا، بات تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة، بعد يومين على هجوم مباغت شنّته تلك الفصائل على مناطق سيطرة القوات الحكومية شمال سوريا وشمال غربها.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "نصف مدينة حلب بات الآن تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها".
وأضاف أن المقاتلين وصلوا إلى قلعة حلب، مشيرا إلى أنه "لم يحصل أي قتال، ولم تطلق طلقة واحدة، وسط انسحاب للقوات النظامية".
سكاي نيوز
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