سوريا تحبط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية

11:40 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية - العراقية. اضافة اعلان





وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية، فإن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح "حزب الله".





