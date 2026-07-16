سوريا تحبط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية، فإن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح "حزب الله".
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