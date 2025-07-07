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سوريا.. تحرك أممي لتحديد حجم الكارثة في اللاذقية

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أرشيفية
 
الإثنين، 07-07-2025 08:22 ص

الوكيل الإخباري- وصلت فرق الأمم المتحدة إلى مناطق الحرائق المستمرة في ريف اللاذقية لليوم الخامس على التوالي لإجراء تقييمات عاجلة وتحديد حجم الكارثة والاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأبدى منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى استعداد الأمم المتحدة لحشد الدعم السريع للحكومة السورية والمجتمعات المتضررة من الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية.

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ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن عبد المولى قوله: "إن فرق الأمم المتحدة على الأرض تُجري تقييمات عاجلة لتحديد حجم الكارثة وتحديد الاحتياجات الإنسانية العاجلة، معرباً عن استعداد المنظمة الأممية لنشر بعثة مشتركة بين الوكالات في اللاذقية، بالتنسيق مع السلطات والشركاء، لتقييم الوضع بشكل أكبر واستكشاف سبُل الدعم الفوري وطويل الأمد.

 

وأضاف عبد المولى:"في هذه الأوقات العصيبة، قلوبنا وأفكارنا مع أهالي اللاذقية، ونحن ثابتون في التزامنا بدعم السلطات هناك وتقديم المساعدة المبدئية في الوقت المناسب لجميع المجتمعات المتضررة، بما يضمن تلبية الاحتياجات العاجلة بسرعة وفعالية".


وفي بيان سابق له، صرح عبد المولى أن الحرائق سريعة الانتشار في محافظة اللاذقية الشمالية الغربية "أجبرت مئات العائلات على الفرار من منازلها، بينما تعرضت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية للتدمير".


وانضمت فرق لمكافحة الحرائق من تركيا والأردن إلى فرق الدفاع المدني السوري، مقدمة الدعم الجوي بالمروحيات.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن أطقم الطوارئ تحاول منع الحرائق من الوصول إلى محمية الفرنلق الطبيعية المعروفة بـ "غاباتها الكبيرة والمترابطة".

 

RT

 
 
gnews

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