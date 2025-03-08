 
السبت 2025-03-08 08:08 م
 

سوريا تستعيد عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي

سوريا
سوريا
 
السبت، 08-03-2025 07:44 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته العشرين الاستثنائية في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، استئناف عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي.

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وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، طلب المجلس، من أمين عام المنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.

 
 
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