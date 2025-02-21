 
الجمعة 2025-02-21 06:56 م
 

سوريا تصدر قائمة لرسوم تأشيرات الدخول والعبور

العلم السوري
العلم السوري
الجمعة، 21-02-2025 06:48 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن رفع رسوم التأشيرات لعدد من الدول، ووصل رسم التأشيرة للعراقيين إلى 250 دولارا ودخول لمرة واحدة فقط.

وذكرت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية السورية أن "الإدارة السورية، حددت رسوم جديدة لسمات الدخول إلى أراضيها بشكل عام".

ووفقا للوثيقة فإن رسوم تأشيرة الدخول للزوار العراقيين ارتفعت من 50 دولارا إلى 250 دولارا مع إقامة لمدة 3 أشهر ولكن الدخول لمرة واحدة غير متعددة.

كما بلغت الرسوم 150 دولارا لمواطني سلطنة عمان ومصر ودخول مرة واحدة لمدة 3 أشهر، فيما بلغت أيضا 150 دولارا لمواطني الكويت وقطر والسعودية وتركيا ولكن لدخول عدة مرات ولمدة 3 أشهر كل مرة. وفقا للوثيقة المنشورة على موقع "قناة التغيير العراقية".

أما بالنسبة لمواطني الأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا فهم ليسوا بحاجة لتأشيرة دخول، ويمكنهم البقاء في سوريا لمدة 6 أشهر.

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روسيا اليوم

 
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