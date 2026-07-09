سوريا تعلن اعتقال الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق

وقال خطاب عبر منصة "إكس": "الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا".
وأضاف خطاب أنه عقب استكمال التحقيقات سيتم الكشف للرأي العام عن هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم.
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت إصابة 18 شخصاً، بينهم 4 من عناصر الشرطة، إثر انفجارين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوزارة قولها إن قوى الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية عبوتين ناسفتين، وبدأت الوحدات المختصة إجراءات تفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز للعملية.
وأكدت الوزارة فرض طوق أمني في محيط الموقع حفاظاً على سلامة الأشخاص، فيما باشرت الوحدات المختصة عمليات المسح والتأمين في المنطقة.
وأوضحت المعاينة الأولية أن العبوتين صُنعتا بطريقة بدائية، حيث وُضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق، والثانية داخل حاوية مهملات، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد هوية المتورطين.
وأكدت الوزارة أن موقع الانفجارين يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولم يشكل تهديداً مباشراً لمقر الإقامة أو برنامج الزيارة الرسمية.
وكان انفجاران قد دوّيا الثلاثاء وسط دمشق قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي بعد وصوله إلى العاصمة السورية، وفق مصدر أمني نقلت عنه وكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن الانفجارين وقعا جراء عبوات ناسفة، أحدهما داخل حاوية قمامة والآخر داخل سيارة، قبل وقت قصير من إعلان التلفزيون السوري وصول ماكرون إلى القصر الرئاسي لعقد محادثات رسمية مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
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