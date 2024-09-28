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سوريا تعلن الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكس الأعلام

الحداد
الحداد
السبت، 28-09-2024 07:28 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت سوريا ، اليوم السبت  الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد.

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وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إنه “تأبينا لاستشهاد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، تعلن سوريا الحداد الرسمي العام وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء البلاد” .

 
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