سوريا تعلن تفكيك خلية إرهابية في حمص ومصادرة كمية أسلحة كبيرة

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك تلك الخلية الإرهابية، مشيرة في بيان لها إلى أن هذه العملية النوعية "جاءت ثمرة لجهود استخباراتية دقيقة، حيث نفذت الوحدات المختصة عملية مداهمة محكمة استهدفت موقع تحصّن أفراد الخلية، وأسفرت عن تحييد عنصرين منها، مع فرض السيطرة الكاملة على الموقع".
وأضافت في البيان أن القوى الأمنية ضبطت خلال العملية ترسانة من الأسلحة، شملت قواذف مع صواريخ مضادة للدروع، إلى جانب قناصات وبنادق آلية، إضافة إلى قواذف RPG مع حشوات، فضلًا عن كميات من الذخائر والقنابل، وتجهيزات أخرى كانت معدة لتغطية أنشطة إجرامية.
وشددت الوزارة على أن هذه العملية تعتبر بمثابة امتداد لجهود وزارة الداخلية في ضرب أوكار الخلايا النائمة، وتجفيف منابع الإرهاب، مؤكدة الجاهزية التامة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن المدنيين وسلامة الوطن.
أخبار متعلقة
القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في حالة جاهزية بالشرق الأوسط
-
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله في البقاع والجنوب
-
الرئيس اللبناني: لم نخن الوطن .. والخائن هو من يجر وطنه للحرب لخدمة مصالح خارجية
-
ترامب يترأس الاثنين اجتماع أزمة بشأن إيران
-
وزير الخارجية الألماني: الردع ضروري في ظل التهديدات النووية
-
قائد فيلق القدس: ساحات المقاومة أقوى من أي وقت مضى
-
تحذير إسرائيلي من تحرك الجيش المصري قرب مستوطنات حدودية
-
الاحتلال يعلن تدمير أكثر من 50 موقعًا لحزب الله في جنوب لبنان