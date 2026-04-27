الإثنين 2026-04-27 03:22 م

سوريا تعلن تفكيك خلية إرهابية في حمص ومصادرة كمية أسلحة كبيرة

الإثنين، 27-04-2026 01:56 م
الوكيل الإخباري-   فككت الجهات المختصة في سوريا خلية إرهابية ضمن محافظة حمص وسط البلاد، وأحبطت مخططًا تخريبيًا كانت تعتزم تنفيذه لاستهداف الأمن والاستقرار في المنطقة، وقتل منها عنصران، وصودرت أسلحة.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نجحت في تفكيك تلك الخلية الإرهابية، مشيرة في بيان لها إلى أن هذه العملية النوعية "جاءت ثمرة لجهود استخباراتية دقيقة، حيث نفذت الوحدات المختصة عملية مداهمة محكمة استهدفت موقع تحصّن أفراد الخلية، وأسفرت عن تحييد عنصرين منها، مع فرض السيطرة الكاملة على الموقع".

وأضافت في البيان أن القوى الأمنية ضبطت خلال العملية ترسانة من الأسلحة، شملت قواذف مع صواريخ مضادة للدروع، إلى جانب قناصات وبنادق آلية، إضافة إلى قواذف RPG مع حشوات، فضلًا عن كميات من الذخائر والقنابل، وتجهيزات أخرى كانت معدة لتغطية أنشطة إجرامية.

وشددت الوزارة على أن هذه العملية تعتبر بمثابة امتداد لجهود وزارة الداخلية في ضرب أوكار الخلايا النائمة، وتجفيف منابع الإرهاب، مؤكدة الجاهزية التامة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن المدنيين وسلامة الوطن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

V

الأكثر مشاهدة

 