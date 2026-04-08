سوريا تعيد فتح جميع الممرات الجوية

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، اليوم الأربعاء، إعادة فتح جميع الممرات الجوية التي أغلقت سابقا، واستئناف الحركة الجوية عبر الأجواء السورية.





وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، أشار الحصري، إلى أنه تم استئناف العمل في مطار دمشق الدولي وعودة العمليات التشغيلية فيه بشكل منتظم، بما يشمل استقبال وإقلاع الرحلات الجوية وفق الجداول المعتمدة.







