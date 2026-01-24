سوريا تمدد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع السورية السبت، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والقوات الكردية الذي ينتهي مساء السبت جرى تمديده 15 يوما.

اضافة اعلان



وأضافت الوزارة في بيان "يأتي تمديد وقف إطلاق النار دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) إلى العراق".