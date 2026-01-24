سوريا تمدد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما

وأضافت الوزارة في بيان "يأتي تمديد وقف إطلاق النار دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) إلى العراق".
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول أميركي: الجولة المقبلة من محادثات روسيا وأوكرانيا تجري الأحد في أبوظبي
-
توقعات بعودة خدمة الإنترنت في إيران خلال أيام
-
بلجيكا تحظر توقف وعبور معدات عسكرية إلى إسرائيل
-
سوريا تبدأ استخراج النفط من حقول سيطرت عليها الحكومة مؤخرا
-
ترامب يهدد كندا برسوم جمركية بنسبة 100%
-
"تاس": هناك نتائج لمحادثات أبو ظبي حول أوكرانيا
-
الخارجية السورية: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع "قسد"
-
مصدر: استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا في أبوظبي