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سوريا.. ظهور شقيق للرئيس أحمد الشرع علنا في السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع
الإثنين، 03-02-2025 02:17 ص

الوكيل الإخباري-   أشار "تلفزيون سوريا" إلى وجود حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن الوفد المرافق إلى المملكة العربية السعودية، في أول ظهور علني له.

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وجرى تداول صور حازم الشرع رفقة مسؤولين سوريين بارزين في السعودية.

ولا يتولى حازم الشرع أي منصب في الحكومة السورية الجديدة.

ونشر الصحفي محمد الحاج معلومات نقلا عن الكاتب حسام جزماتي في موقع "تلفزيون سوريا" منشورة بتاريخ 26 أبريل 2021 أن حازم الشرع خريج كلية الحقوق جامعة دمشق، وعمل بأسماء مستعارة في رئاسة محاكم إدلب وثم محكمة البداية في سرمدا ولاحقا نائب وزير العدل قبل أن يرأس "الهيئة العامة للزكاة".


ووصف جزماتي في المادة المنشورة إدارة حازم الشرع بـ"المعقولة"، وأن مصادر أشارت أنه "محنّك" و"مهذب".


وذكر الحاج أن لأحمد الشرع شقيق ثالث يدعى جمال، بالاضافة لشقيقيه حازم وماهر (وزير الصحة الحالي).

 
gnews

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