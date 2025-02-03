سوريا.. ظهور شقيق للرئيس أحمد الشرع علنا في السعودية

ولا يتولى حازم الشرع أي منصب في الحكومة السورية الجديدة.
ونشر الصحفي محمد الحاج معلومات نقلا عن الكاتب حسام جزماتي في موقع "تلفزيون سوريا" منشورة بتاريخ 26 أبريل 2021 أن حازم الشرع خريج كلية الحقوق جامعة دمشق، وعمل بأسماء مستعارة في رئاسة محاكم إدلب وثم محكمة البداية في سرمدا ولاحقا نائب وزير العدل قبل أن يرأس "الهيئة العامة للزكاة".
ووصف جزماتي في المادة المنشورة إدارة حازم الشرع بـ"المعقولة"، وأن مصادر أشارت أنه "محنّك" و"مهذب".
وذكر الحاج أن لأحمد الشرع شقيق ثالث يدعى جمال، بالاضافة لشقيقيه حازم وماهر (وزير الصحة الحالي).
-
أخبار متعلقة
-
نائب المستشار الألماني: أوروبا مستعدة للرد على الرسوم الأمريكية
-
واشنطن: نواصل التنسيق مع إسرائيل لتحسين الأمن الإقليمي
-
حقل غاز شمالي العراق يتعرض لهجوم دون إصابات
-
طلعات جوية بريطانية شرق المتوسط تزامنت مع إطلاق الأسرى
-
زيلينسكي: الجيش الأوكراني بمثابة مكافأة لحلف شمال الأطلسي
-
لبنان: انتشال جثامين وأشلاء 8 شهداء من الخيام ودير سريان
-
حزب الله: تشييع جثمان حسن نصرالله 23 شباط 2025
-
البرلمان العربي يؤكد ضرورة توطين صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الدول العربية