سوريا: غارة إسرائيلية قرب مبنى رئاسة الأركان في دمشق

الوكيل الإخباري- استهدفت غارة اسرائيلية جديدة مبنى الأركان العسكري في دمشق وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، بعد ساعات من إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف المبنى نفسه في العاصمة.

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وقال التلفزيون السوري الرسمي، عبر (تليغرام)، "عدوان لطيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مبنى رئاسة الأركان في ساحة الأمويين بدمشق". وسمع دوي انفجار قوي تردّد صداه في معظم أنحاء العاصمة، بعد وقت قصير من غارة أولى استهدفت المبنى ذاته الذي يضم وزارة الدفاع.