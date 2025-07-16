سوريا: غارة إسرائيلية قرب مبنى رئاسة الأركان في دمشق

وقال التلفزيون السوري الرسمي، عبر (تليغرام)، "عدوان لطيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مبنى رئاسة الأركان في ساحة الأمويين بدمشق". وسمع دوي انفجار قوي تردّد صداه في معظم أنحاء العاصمة، بعد وقت قصير من غارة أولى استهدفت المبنى ذاته الذي يضم وزارة الدفاع.
وكانت وكالة الأنباء السورية، قد أفادت بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة دمشق، الأربعاء، مضيفة أنه يجري التأكد من طبيعة الانفجار.
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