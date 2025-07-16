الأربعاء 2025-07-16 03:52 م
 

سوريا: غارة إسرائيلية قرب مبنى رئاسة الأركان في دمشق

طائرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي فوق الأجواء السورية
طائرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي فوق الأجواء السورية
 
الأربعاء، 16-07-2025 03:39 م

الوكيل الإخباري-   استهدفت غارة اسرائيلية جديدة مبنى الأركان العسكري في دمشق وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، بعد ساعات من إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف المبنى نفسه في العاصمة.

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وقال التلفزيون السوري الرسمي، عبر (تليغرام)، "عدوان لطيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مبنى رئاسة الأركان في ساحة الأمويين بدمشق". وسمع دوي انفجار قوي تردّد صداه في معظم أنحاء العاصمة، بعد وقت قصير من غارة أولى استهدفت المبنى ذاته الذي يضم وزارة الدفاع.


وكانت وكالة الأنباء السورية، قد أفادت بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة دمشق، الأربعاء، مضيفة أنه يجري التأكد من طبيعة الانفجار.

 
 
gnews

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