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سوريا .. فرق الإطفاء تواصل مكافحة حرائق غابات اللاذقية - صور

حرائق سوريا لا زالت تمتد
حرائق سوريا لا زالت تمتد
 
الأحد، 11-05-2025 11:33 ص
الوكيل الإخباري-   تواصل فرق الإطفاء السورية جهودها لإخماد بؤرتين كبيرتين وعدة بؤر صغيرة في غابات جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، بعد أن سيطرت على العديد من بؤر الحريق الأخرى في المنطقة.اضافة اعلان


وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على "تلغرام" أن عمليات الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة بسبب وعورة التضاريس وانتشار الجروف الصخرية شديدة الانحدار، إضافة إلى مخلفات الحرب التي تشكل خطرًا على رجال الإطفاء. كما تعيق الرياح الشديدة وارتفاع درجات الحرارة وبُعد مصادر المياه جهود احتواء الحريق.

وأشار إلى أن الفرق تواصل عمليات التبريد في المناطق التي تم إخماد النيران فيها لمنع تجدد الاشتعال، مؤكدًا أن المساحة المحترقة تجاوزت 30 هكتارًا، لكن لم تُسجل أي أضرار في المنازل حتى الآن.

وبالرغم من التحديات، أكد الدفاع المدني أن فرق الإطفاء تبذل جهودًا قصوى للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مناطق جديدة. كما تم تعزيز الفرق بإرسال دعم إضافي من محافظات إدلب وحلب وحماة، خاصة مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح يوم الأحد الموافق 11 مايو.

كما وصلت العديد من المروحيات للمشاركة في إخماد الحرائق.

إلى ذلك، شبت مساء أمس حرائق في منطقة النقيب في ريف محافظة طرطوس، وسط مناشدات من الأهالي عبر منصات التواصل الاجتماعي للتدخل الفوري قبل وصول النيران إلى بيوت السكان.


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روسيا اليوم
 
gnews

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