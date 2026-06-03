الأربعاء 2026-06-03 08:32 ص

سوريا: لا قطع للاتصالات خلال امتحانات الشهادات العامة

سوريا: لا قطع للاتصالات خلال امتحانات الشهادات العامة
سوريا: لا قطع للاتصالات خلال امتحانات الشهادات العامة
 
الأربعاء، 03-06-2026 08:26 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية ،الثلاثاء، أنه لن يتم قطع خدمات الاتصالات خلال فترة امتحانات الشهادات العامة هذا العام، وذلك بعد تزويد وزارة التربية والتعليم السورية بالتقنيات اللازمة لمكافحة تسريب الأسئلة والغش أثناء الامتحانات.اضافة اعلان


ونوهت الوزارة، في بيان، بتعاون وزارة التربية والتعليم السورية البنّاء في هذا الموضوع، لتحقيق نزاهة العملية الامتحانية، من دون الحاجة إلى قطع الاتصالات كما كان يحدث سابقاً، وما كان يسببه ذلك من تعطيل للخدمات وتأثير على حياة المواطنين السوريين اليومية.

يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ ‏في الرابع من حزيران الجاري، فيما تنطلق امتحانات ‌‏الشهادة ‏الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية ‏الشرعية والمهنية، في السادس منه‎.‎

سنا
 
 


gnews

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