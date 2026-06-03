سوريا: لا قطع للاتصالات خلال امتحانات الشهادات العامة

ونوهت الوزارة، في بيان، بتعاون وزارة التربية والتعليم السورية البنّاء في هذا الموضوع، لتحقيق نزاهة العملية الامتحانية، من دون الحاجة إلى قطع الاتصالات كما كان يحدث سابقاً، وما كان يسببه ذلك من تعطيل للخدمات وتأثير على حياة المواطنين السوريين اليومية.
يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ في الرابع من حزيران الجاري، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس منه.
سنا
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