سوريا.. محافظة دير الزور يطالب الموظفين بالمناطق المحررة البقاء في عملهم

01:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761507 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- طالبت محافظة دير الزور الموظفين في مناطق الجزيرة المحررة بالبقاء على رأس عملهم وأداء واجباتهم الوظيفية. اضافة اعلان





وكانت هيئة العمليات بالجيش السوري قالت للجزيرة إن قواتها بدأت الانتشار في منطقة الجزيرة لتأمينها بموجب الاتفاق الموقع مع قسد.

تم نسخ الرابط





