الإثنين 2026-01-19 03:35 م

سوريا.. محافظة دير الزور يطالب الموظفين بالمناطق المحررة البقاء في عملهم

دمشق
دمشق
 
الإثنين، 19-01-2026 01:46 م
الوكيل الإخباري-   طالبت محافظة دير الزور الموظفين في مناطق الجزيرة المحررة بالبقاء على رأس عملهم وأداء واجباتهم الوظيفية.اضافة اعلان


وكانت هيئة العمليات بالجيش السوري قالت للجزيرة إن قواتها بدأت الانتشار في منطقة الجزيرة لتأمينها بموجب الاتفاق الموقع مع قسد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال تركيا.. تراجع ملحوظ في أسعار المنازل

بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

عربي ودولي بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

ل

شؤون برلمانية "المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالجامعات

ب

أخبار محلية صيادلة يوجّهون إنذارًا عدليًا لمجلس نقابتهم

ق

فيديو منوع متداول: آلة بسيطة لإعداد عصير البطيخ الطازج

ل

أسواق ومال البورصات الأوروبية تتلون بالأحمر بعد تهديدات ترامب

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

فل

فيديو منوع هندي يصبح حديث مواقع التواصل بسبب كثافة شاربه



 






الأكثر مشاهدة