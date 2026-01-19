سوريا.. محافظة دير الزور يطالب الموظفين بالمناطق المحررة البقاء في عملهم

وكانت هيئة العمليات بالجيش السوري قالت للجزيرة إن قواتها بدأت الانتشار في منطقة الجزيرة لتأمينها بموجب الاتفاق الموقع مع قسد.
-
أخبار متعلقة
-
بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي
-
الاتحاد الأوروبي: قمة استثنائية الخميس لبحث الرد على تهديدات ترمب
-
ترامب لرئيس وزراء النرويج: العالم غير آمن طالما أن الولايات المتحدة لا تسيطر على غرينلاند
-
الكرملين: بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام"
-
إسرائيل تهاجم أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان
-
الداخلية السورية: وحداتنا بدأت بالدخول إلى ريف محافظة دير الزور الشرقي
-
بقيمة 536 ألف دولار .. مجهولون يسرقون كابلات نحاسية من قاعدة جوية بريطانية
-
زلزال بقوة 6 درجات يضرب كشمير بباكستان