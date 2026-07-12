الأحد 2026-07-12 05:55 ص

سوريا .. وفاة طفلين جرّاء اصطدام عبّارة بجسر في نهر الفرات

سوريا .. وفاة طفلين جرّاء اصطدام عبّارة بجسر في نهر الفرات
سوريا .. وفاة طفلين جرّاء اصطدام عبّارة بجسر في نهر الفرات
 
الأحد، 12-07-2026 04:35 ص
الوكيل الإخباري- أفاد تقارير صحفية في سوريا، الأحد، بغرق مدنيين اثنين أثناء عبورهم في نهر الفرات بدير الزور شرقي البلاد بواسطة قارب سوري الصنع.اضافة اعلان


وقال الدفاع المدني السوري إن ⁠طفلين على الأقل توفيا بعد أن اصطدمت عبّارة تقلّ أكثر من 35 شخصا بجسر ‌في مدينة دير الزور ‌أثناء ‌عبورها نهر الفرات.

كما أعلن الدفاع المدني "نجاة أكثر من ‌15 مدنيا ‌ممن ⁠كانوا على متن العبّارة التي اصطدمت بالجسر الحربي، وسقط ⁠كل ‌من كان على متنها ⁠في مياه النهر".

وأضاف الدفاع المدني: "تواصل فرق ⁠الدفاع المدني السوري في مديرية ⁠الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين في موقع الحادث بالتعاون مع وزارة الدفاع والأهالي".
 
 


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