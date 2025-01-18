سوريون يتراجعون عن طلبات اللجوء في قبرص ويعودون بالمئات إلى بلادهم

الوكيل الإخباري- سحب أكثر من ألف سوري طلبات لجوئهم في قبرص، فيما عاد أكثر من 500 آخرين إلى بلادهم بعد سقوط النظام السوري.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن نائب وزير الهجرة والحماية الدولية في قبرص نيكولاس يوانديس قوله إن هذه التطورات جاءت مباشرة في أعقاب سقوط النظام في سوريا.



وعلى صعيد عودة السوريين من بلدان اللجوء، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات مؤخرا أن نحو 40 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا منذ سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر الماضي.



وأضاف أن اللاجئين السوريين في تركيا يفضلون بشكل عام تقييم الأوضاع في بلادهم قبل اتخاذ قرار العودة.



من جهتها، حذرت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه من التسرع في مناقشة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وقالت: "لا تزال سوريا دولة مدمرة تماما، كما أن الوضع الأمني فيها غير واضح على الإطلاق".



وأشارت إلى انتشار سوء التغذية على نطاق واسع بالإضافة إلى وجود أكثر من 7 ملايين نازح داخل سوريا.

RT