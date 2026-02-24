سويسرا تجمد أكثر من 880 مليون دولار من الأصول الفنزويلية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية السويسرية الاثنين، تجميد أصول فنزويلية بقيمة تزيد عن 880 مليون دولار، وذلك في أول تصريح بالأرقام لها في هذه القضية.

