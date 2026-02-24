سويسرا تجمد أكثر من 880 مليون دولار من الأصول الفنزويلية

في الخامس من كانون الثاني/يناير، دخل حيز التنفيذ قرار بتجميد أصول الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. وشمل القرار زوجته وأفرادا آخرين من عائلته، بالإضافة إلى وزراء في الحكومة.
