الثلاثاء 2026-05-12 12:53 م

سويسرا تسجل رقما قياسيا في عدد السجناء

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 12-05-2026 12:41 م

الوكيل الإخباري- سجلت السجون السويسرية مستوى غير مسبوق في عدد نزلائها حتى بداية 2026، في وقت انخفضت فيه أحكام السجن قصيرة المدة إلى أدنى مستوى.

اضافة اعلان


وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء، بلغ عدد المحتجزين في السجون السويسرية 7,119 شخصا بتاريخ 31 يناير 2026، وهو أعلى رقم يسجل منذ بدء تدوين الإحصائيات الرسمية في هذا المجال.


وأدى هذا الارتفاع الكبير في أعداد النزلاء إلى وصول نسبة الإشغال في المؤسسات العقابية على مستوى البلاد إلى 97%، مما يضع النظام السجني السويسري تحت ضغط متزايد لتوفير الظروف المناسبة للاحتجاز وضمان حقوق المحتجزين.


وكشفت الإحصائيات أن من بين الـ7,119 نزيلا:


- 63% كانوا يقضون عقوبة قضائية أو تدبيرا جزائيا نافذا
- 31% كانوا رهن الحبس الاحتياطي أو محتجزين لأسباب أمنية
- 6% كانوا مسجونين لأسباب أخرى متنوعة


وفي المقابل، أشارت البيانات إلى تراجع ملحوظ في عدد أحكام السجن قصيرة المدة وغير الموقوفة التنفيذ، التي وصلت إلى أدنى مستوى تاريخي لها، في مؤشر محتمل على تحول في سياسات العقوبات المعتمدة من قبل القضاء السويسري.

وتستند هذه الأرقام إلى إحصائيات الإدانة الجنائية وإحصائيات الحرمان من الحرية التي نشرها المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الاثنين، والتي شملت أيضا بيانات العام الماضي.


ففي عام 2025، سجلت في السجل الجنائي السويسري إدانات بحق 111,962 شخصا بالغا، شكلت المخالفات المرورية أكثر من نصفها، مما يعكس التركيز الكبير لنظام العدالة الجنائية على قضايا السلامة على الطرق.


وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول قدرة البنية التحتية للسجون السويسرية على استيعاب هذا العدد المتزايد من النزلاء، خاصة في ظل الالتزام بالمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحدد شروطا دقيقة لمساحات الاحتجاز والخدمات المقدمة للمحتجزين.


كما تسلط البيانات الضوء على النقاش المستمر في سويسرا حول سياسات العقوبات البديلة وسبل تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع الحفاظ على فعالية الردع الجنائي وحماية المجتمع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات ما الذي يحدث للقهوة بعد إعادة تسخينها؟

ل

أخبار محلية هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء

ب

عربي ودولي سويسرا تسجل رقما قياسيا في عدد السجناء

وأوصت المنظمة باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها: الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن العمل. سدّ الفتحات التي تسمح بدخول القوارض إلى المباني. تخزين الطعام بطرق آمنة. اتباع أساليب تنظيف آمنة في المن

طب وصحة الصحة العالمية تحدد 7 إجراءات فعّالة للوقاية من فيروس هانتا

حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث

أخبار محلية حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث

مندوبا عن جلالة الملك .. السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

أخبار محلية مندوبا عن جلالة الملك .. السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

افتتاح دورة تدريبية لمسح الجمعيات التعاونية

أخبار محلية افتتاح دورة تدريبية لمسح الجمعيات التعاونية



 
 






الأكثر مشاهدة

 