سويسرا تسجل رقما قياسيا في عدد السجناء

الوكيل الإخباري- سجلت السجون السويسرية مستوى غير مسبوق في عدد نزلائها حتى بداية 2026، في وقت انخفضت فيه أحكام السجن قصيرة المدة إلى أدنى مستوى.

وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء، بلغ عدد المحتجزين في السجون السويسرية 7,119 شخصا بتاريخ 31 يناير 2026، وهو أعلى رقم يسجل منذ بدء تدوين الإحصائيات الرسمية في هذا المجال.



وأدى هذا الارتفاع الكبير في أعداد النزلاء إلى وصول نسبة الإشغال في المؤسسات العقابية على مستوى البلاد إلى 97%، مما يضع النظام السجني السويسري تحت ضغط متزايد لتوفير الظروف المناسبة للاحتجاز وضمان حقوق المحتجزين.



وكشفت الإحصائيات أن من بين الـ7,119 نزيلا:



- 63% كانوا يقضون عقوبة قضائية أو تدبيرا جزائيا نافذا

- 31% كانوا رهن الحبس الاحتياطي أو محتجزين لأسباب أمنية

- 6% كانوا مسجونين لأسباب أخرى متنوعة



وفي المقابل، أشارت البيانات إلى تراجع ملحوظ في عدد أحكام السجن قصيرة المدة وغير الموقوفة التنفيذ، التي وصلت إلى أدنى مستوى تاريخي لها، في مؤشر محتمل على تحول في سياسات العقوبات المعتمدة من قبل القضاء السويسري.



وتستند هذه الأرقام إلى إحصائيات الإدانة الجنائية وإحصائيات الحرمان من الحرية التي نشرها المكتب الفدرالي للإحصاء يوم الاثنين، والتي شملت أيضا بيانات العام الماضي.



ففي عام 2025، سجلت في السجل الجنائي السويسري إدانات بحق 111,962 شخصا بالغا، شكلت المخالفات المرورية أكثر من نصفها، مما يعكس التركيز الكبير لنظام العدالة الجنائية على قضايا السلامة على الطرق.



وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول قدرة البنية التحتية للسجون السويسرية على استيعاب هذا العدد المتزايد من النزلاء، خاصة في ظل الالتزام بالمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحدد شروطا دقيقة لمساحات الاحتجاز والخدمات المقدمة للمحتجزين.