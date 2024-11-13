سيئول: سنرد بحزم على التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" نقلا عن مصادر حكومية قالت إن كوريا الجنوبية "ليست في عجلة من أمرها لدعم تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن المشاركة المزعومة لأفراد من جيش كوريا الديمقراطية في المعارك بمقاطعة كورسك الروسية"، وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يختلف بشكل لافت للنظر عن موقف سيئول الأصلي، وربطت ذلك بفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
في الوقت نفسه، لفتت روسيا إلى أن الولايات المتحدة لا تملك أي دليل على وجود أفراد عسكريين من كوريا الشمالية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، فيما وصفت كوريا الشمالية الاتهامات الموجهة لبيونغ يانغ بإرسال جيش إلى روسيا بأنها "مناورات قذرة" من جانب الولايات المتحدة وحلفائها من أجل إخفاء جرائمهم وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا.
وقد نقلت الوكالة عن مصدر في الجيش الكوري الجنوبي قوله إنهم "لم يصلوا بعد إلى نتيجة لا لبس فيها بشأن مشاركة الجيش الكوري الشمالي في المعارك".
وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قد صرح في وقت سابق بأن 10 آلاف عسكري من كوريا الديمقراطية يشاركون بالفعل في الأعمال العدائية إلى جانب الجيش الروسي في مقاطعة كورسك، وهي المزاعم التي سبق و أطلقوها في الغرب و في أوكرانيا.
وبحسب "يونهاب"، فإن وزارتي الدفاع والخارجية في كوريا الجنوبية قالا، عندما طلب منهما تأكيد هذه المعلومات، إنهما "تراقبان الوضع عن كثب" دون استبعاد أي خيارات. وقال مصدر حكومي للوكالة إن سيئول "ستراقب التطورات الملموسة في الوضع قبل اتخاذ أي إجراءات".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
بلينكن من بروكسل: دعمنا لأوكرانيا مستمر
-
ترامب يختار جون راتكليف لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية
-
تايوان تسلم أوكرانيا دفعة جديدة من منظومات Hawk التكتيكية للدفاع الجوي
-
سفير إيران يتحدث عن اللحظات التي سبقت انفجار البيجر بيده
-
وسائل إعلام: الولايات المتحدة ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين
-
مدير الوكالة الذرية يزور إيران لإجراء مباحثات بشأن برنامجها النووي
-
الرئيس الألماني يتحدث عن موعد الانتخابات البرلمانية
-
روسيا تعتزم فتح سفارات في عدد من الدول الإفريقية