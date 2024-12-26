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سيارة أجرة تصدم حشدا من المارة في نيويورك

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 26-12-2024 02:44 ص

الوكيل الإخباري-   أصيب ستة أشخاص في وسط نيويورك بعد أن صدمت سيارة أجرة حشدا من المارة في وسط المدينة، وفق ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز".

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ووفقا لها، وقع الحادث عشية عيد الميلاد في هيرالد سكوير وسط مانهاتن.

وتم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح متفاوتة الخطورة. ولم يتم تقديم معلومات حول أسباب الحادث بعد.

 
gnews

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