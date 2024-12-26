سيارة أجرة تصدم حشدا من المارة في نيويورك

وتم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح متفاوتة الخطورة. ولم يتم تقديم معلومات حول أسباب الحادث بعد.
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