سيراليون تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آب

الوكيل الإخباري- تتولى دولة سيراليون اعتبارا من اليوم الخميس، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر آب خلفا لروسيا.



وسيعقد مندوب سيراليون الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم بتوقيت نيويورك يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.



ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالاضافة الى سيراليون: كوريا الجنوبية، الموزمبيق، مالطا، الجزائر، سويسرا، اليابان، غويانا، سلوفانيا والأكوادور.