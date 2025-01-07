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سيناتور أمريكي يطالب واشنطن بوقف تسليح إسرائيل

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بيرني ساندرز
الثلاثاء، 07-01-2025 12:35 م

الوكيل الإخباري- دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز واشنطن إلى وقف مبيعات الأسلحة والذخيرة لإسرائيل في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية بقطاع غزة.

وقال ساندرز في منشور على منصة "إكس"، إنه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن ترسل المزيد من القنابل إلى حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو المتطرفة، التي كانت سبب باستشهاد 45 ألف شخص، ودمرت أنظمة الإسكان والرعاية الصحية والتعليم في غزة؛ وتسببت في المجاعة من خلال منع المساعدات الإنسانية".

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وأكد أنه سيفعل كل ما بوسعه لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

وأبلغ مسؤولون أمريكيون الكونغرس بشكل غير رسمي في 4 يناير، بمقترح صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل طائرات حربية وذخائر مدفعية.


وتشمل الصفقة المرتقبة، التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس، معدات دفاعية وذخائر مهمة مثل طائرات مسيرة، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وقنابل صغيرة الحجم، ورؤوس حربية زنة 500 كيلوغرام، وأجهزة تفجير القنابل، بالإضافة إلى وسائل دفاع ضد التهديدات الجوية مثل صواريخ AIM-120C-8 AMRAAM.


RT

 
gnews

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