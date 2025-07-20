سيناتور أمريكي يكشف سبب تدهور صحة ترامب

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "ذا هيل" نقلا عن السيناتور الأمريكي تومي توبرفيل أن القصور الوريدي الذي يعاني منه الرئيس دونالد ترامب قد يكون ناتجا عن "حربه ضد المتطرفين".



وقال توبرفيل: "في الوقت الراهن يتعرض رجل مثل الرئيس ترامب لضغوط ليس فقط من قوى خارجية حول العالم، بل من صراعه ضد المتطرفين في هذا البلد"، مضيفا أن كل يوم هو بمثابة معركة.



يذكر أن ترامب خضع لفحص طبي بعد أن لفتت وسائل الإعلام الانتباه مجددا إلى كدمة على يده، حيث صرح البيت الأبيض لاحقا أنه تم تشخيص إصابة الرئيس بقصور وريدي مزمن لكنه يشعر بأنه "بخير".

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ولوحظت الكدمات في يدي ترامب منذ بداية العام الجاري إلا أنه كان يعزو ذلك إلى المصافحات المستمرة والآثار الجانبية للأسبرين الذي يتناوله كجزء من "الوقاية النموذجية من أمراض القلب والأوعية الدموية".

RT