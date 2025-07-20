سيناتور أمريكي يكشف سبب تدهور صحة ترامب

وقال توبرفيل: "في الوقت الراهن يتعرض رجل مثل الرئيس ترامب لضغوط ليس فقط من قوى خارجية حول العالم، بل من صراعه ضد المتطرفين في هذا البلد"، مضيفا أن كل يوم هو بمثابة معركة.
يذكر أن ترامب خضع لفحص طبي بعد أن لفتت وسائل الإعلام الانتباه مجددا إلى كدمة على يده، حيث صرح البيت الأبيض لاحقا أنه تم تشخيص إصابة الرئيس بقصور وريدي مزمن لكنه يشعر بأنه "بخير".
ولوحظت الكدمات في يدي ترامب منذ بداية العام الجاري إلا أنه كان يعزو ذلك إلى المصافحات المستمرة والآثار الجانبية للأسبرين الذي يتناوله كجزء من "الوقاية النموذجية من أمراض القلب والأوعية الدموية".
-
أخبار متعلقة
-
"ثلاثة أيام راحة".. نتنياهو يفلت مؤقتًا من قاعة المحكمة
-
أول تعليق للوزيرة المصرية المستقيلة من منصبها
-
وفاة 17 نازحا في الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى شمال السودان
-
الجيش الإيراني: أنظمتنا الدفاعية أحبطت خطط العدو
-
المبعوث الأمريكي يصل بيروت لمتابعة مقترح نزع سلاح حزب الله
-
الرئاسة الروحية للدروز تطالب بسحب "قوات دمشق" من السويداء
-
مصر: إحباط مخطط لـ(حسم) ومقتل مسلحين ومدني بالقاهرة
-
سوريا.. الهدوء يخيم على السويداء وبدء تسيير قوافل مساعدات إلى المحافظة