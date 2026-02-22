"سي إن إن": أوكرانيا تواجه كارثة ديموغرافية

ونقلت "سي إن إن" عن مديرة معهد الديموغرافيا والأبحاث الاجتماعية إيلا ليبانوفا قولها: "هذه كارثة... لا يمكن لأي دولة أن تكون قائمة بدون سكان. وحتى قبل الصراع كانت الكثافة السكانية في أوكرانيا منخفضة وموزعة بشكل غير متكافئ".
وأشارت إلى أن أوكرانيا خسرت منذ بداية النزاع نحو 10 ملايين شخص ما بين قتلى ونازحين من البلاد ومن بقوا على الأراضي التي فقدت أوكرانيا السيطرة عليها.
وأضافت أن معدل المواليد في أوكرانيا كان ينخفض حتى قبل الحرب، مثلما في باقي الدول الأوروبية بشكل عام، وهبط بشكل حاد في الفترة الأخيرة.
وتوقعت الباحثة في وقت سابق أن ينخفض عدد سكان أوكرانيا إلى 35 مليون نسمة بحلول 2033، وذلك حسب أفضل السيناريوهات.
ورجحت أن أوكرانيا لن تتمكن من استعادة أكثر من نصف السكان ممن غادروا البلاد.
