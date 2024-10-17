سي إن إن: ضربات أميركية استهدفت منشآت تخزين أسلحة باليمن

الوكيل الإخباري- قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أميركيين إن الولايات المتحدة شنت ضربات على الحوثيين باليمن استهدفت منشآت تخزين أسلحة، بعضها تحت الأرض.

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وبحسب المسؤولين، فإن قاذفات القنابل الأميركية استهدفت باليمن منشآت أسلحة تقليدية متقدمة تستخدم لاستهداف السفن.