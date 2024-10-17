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سي إن إن: ضربات أميركية استهدفت منشآت تخزين أسلحة باليمن

جانب من الغارات على اليمن
جانب من الغارات على اليمن
الخميس، 17-10-2024 07:14 ص

الوكيل الإخباري- قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أميركيين إن الولايات المتحدة شنت ضربات على الحوثيين باليمن استهدفت منشآت تخزين أسلحة، بعضها تحت الأرض.

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وبحسب المسؤولين، فإن قاذفات القنابل الأميركية استهدفت باليمن منشآت أسلحة تقليدية متقدمة تستخدم لاستهداف السفن.

 

بدورها ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) أن 6 غارات أميركية بريطانية استهدفت مناطق عدة شمال وجنوب العاصمة صنعاء.

 
gnews

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