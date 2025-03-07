 
الجمعة 2025-03-07 12:23 م
 

شاهد.. أعاصير شديدة وتساقط حبات برد كبيرة في السعودية

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 07-03-2025 11:20 ص

الوكيل الإخباري- يتواصل هطول الأمطار في العاصمة السعودية الرياض، مصحوبا برياح عالية السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

اضافة اعلان

 

وتداول السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لأعاصير شديدة وتساقط لحباب برد كبيرة الحجم في عدة مناطق بالمملكة.

 


ونشرت مواقع طقس فيديوهات لعدة مناطق في السعودية شهدت عواصف قوية وتساقط ثلوج.

 


وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية أصدر أمس الخميس تنبيها عاجلا لسكان عدة مناطق، قال إنه من المتوقع أن تشهد هذه المناطق تقلبات جوية عنيفة تشمل أمطارا رعدية غزيرة مصحوبة ببرد ورياح نشطة، ما قد يؤدي إلى تشكل سيول مفاجئة، خاصة في المناطق التالية: مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية، والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة ونجران وجازان وعسير.

 


وأهاب الدفاع المدني السعودي بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

 

RT 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية "رمضانيات 2025".. أجواء روحانية وثقافية تضيء ليالي الزرقاء

جانب من اللقاء

أخبار محلية الصفدي: أمن واستقرار ومستقبل الأردن ودول الخليج واحد

ل

أسواق ومال انخفاض سعر "البيتكوين" رغم أمر ترامب التنفيذي

أرشيفية

عربي ودولي شاهد.. أعاصير شديدة وتساقط حبات برد كبيرة في السعودية

ا

أسواق ومال تراجع الأسهم الآسيوية بسبب عدم اليقين في الأسواق

أرشيفية

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن الجمعة

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ تشرين الأول

تعبيرية

تكنولوجيا اكتشاف دليل قوي على تعافي ثقب الأوزون



 
 



 

الأكثر مشاهدة