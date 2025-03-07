شاهد.. أعاصير شديدة وتساقط حبات برد كبيرة في السعودية

الوكيل الإخباري- يتواصل هطول الأمطار في العاصمة السعودية الرياض، مصحوبا برياح عالية السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

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وتداول السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لأعاصير شديدة وتساقط لحباب برد كبيرة الحجم في عدة مناطق بالمملكة.





الدوادمي. السعودية.🇸🇦 عواصف رعدية حادة مصحوبة بتساقط حبات برد بأحجام كبيرة ماشاء الله. ❄️الدوادمي. السعودية.🇸🇦 pic.twitter.com/2gdg08Np59 March 6, 2025

ونشرت مواقع طقس فيديوهات لعدة مناطق في السعودية شهدت عواصف قوية وتساقط ثلوج.





6-3-2025 اعصار قمعي في القصيم - السعودية 🇸🇦6-3-2025 #Tornado 🌪️- Ksa ❗️ pic.twitter.com/Zba1QvrZG3 March 6, 2025

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية أصدر أمس الخميس تنبيها عاجلا لسكان عدة مناطق، قال إنه من المتوقع أن تشهد هذه المناطق تقلبات جوية عنيفة تشمل أمطارا رعدية غزيرة مصحوبة ببرد ورياح نشطة، ما قد يؤدي إلى تشكل سيول مفاجئة، خاصة في المناطق التالية: مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية، والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة ونجران وجازان وعسير.







pic.twitter.com/NJvwcygbXs شاهد قوة العاصفة البردية التي اثرت على #بريدة #القصيم قبل قليل ❄️⚠️ March 6, 2025

وأهاب الدفاع المدني السعودي بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.