شاهد.. أعاصير شديدة وتساقط حبات برد كبيرة في السعودية

الدوادمي. السعودية.🇸🇦 pic.twitter.com/2gdg08Np59
ونشرت مواقع طقس فيديوهات لعدة مناطق في السعودية شهدت عواصف قوية وتساقط ثلوج.
6-3-2025#Tornado 🌪️- Ksa ❗️ pic.twitter.com/Zba1QvrZG3
وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية أصدر أمس الخميس تنبيها عاجلا لسكان عدة مناطق، قال إنه من المتوقع أن تشهد هذه المناطق تقلبات جوية عنيفة تشمل أمطارا رعدية غزيرة مصحوبة ببرد ورياح نشطة، ما قد يؤدي إلى تشكل سيول مفاجئة، خاصة في المناطق التالية: مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية، والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة ونجران وجازان وعسير.
pic.twitter.com/NJvwcygbXs
وأهاب الدفاع المدني السعودي بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب إلى السعودية بعد أن وافقت على استثمار تريليون دولار
-
سوريا.. قيادة العمليات الأمنية في محافظتي اللاذقية وطرطوس تصدر بيانا بخصوص الأحداث الأخيرة
-
بيان تحذيري بعد إعلان ترامب قائمة سوداء لدول يحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة
-
ترامب: أريد بدء محادثات نزع السلاح النووي مع روسيا
-
نيويورك تايمز: الخارجية الأمريكية تضع خطة لإغلاق عشرات القنصليات في الخارج
-
الأمم المتحدة: الحالة الكارثية ستتزايد إن لم تصل المعونات لغزة
-
ترامب: أجرينا محادثات مع حماس
-
روسيا: نبحث عن سلام دائم مع أوكرانيا