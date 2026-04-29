شرطة دبي تعلن توقيف 276 شخصا أعضاء بـ"شبكة احتيال"

الأربعاء، 29-04-2026 10:46 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شرطة دبي الأربعاء، عن توقيف أكثر من 200 عضو في شبكة احتيال عابرة للحدود، معظمهم من جنوب شرق آسيا، في عملية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) والشرطة الصينية.

وقالت شرطة الإمارة في بيان "نفذت القيادة العامة لشرطة دبي عملية ‘الحارس ثلاثي القوة‘ النوعية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي والشرطة الصينية، أسفرت عن إلقاء القبض على 276 شخصا".

 
 


