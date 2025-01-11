شرطة كاليفورنيا تعلن سرقة معدات عسكرية من قاعدة للجيش

الوكيل الإخباري- أفادت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسرقة مجموعة أسلحة وثلاث مركبات عسكرية من مستودع للجيش في مدينة توستين بالولاية.



وبحسب الشرطة فقد وقعت السرقة يوم 8 يناير، حيث دخل مجهولون إلى مستودع في مركز احتياطي الجيش في توستين.

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وجاء في بيان الشرطة: "دخل مجهولون إلى المستودع في مركز احتياط الجيش بمدينة توستين، وتبين في وقت لاحق لطواقمنا أنه تمت إزالة أقفال عدة خزائن وفقد بعض المعدات، كما تم قطع السياج للوصول إلى ساحة وقوف المركبات العسكرية".



وأشار البيان إلى أنه بعد الجرد تبين أن المعدات المفقودة ضمن ما يلي:



3 عربات همفي عسكرية، إحداها مصفحة.

8 حوامل للرشاشات.

7 حوامل ثلاثية القوائم للمدافع الرشاشة.

معدات طبية.

40 زوجا من المناظير.

18 حربة.



وأضافت الشرطة أن الجناة حاولوا كسر قفل مستودع الملابس العسكرية، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.