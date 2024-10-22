شهداء إثر تواصل عدوان الاحتلال على لبنان

وجددت طائرات الاحتلال غاراتها على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينة بعلبك وبلدات: الحوش، وحولا، وعيناثا، والطيري، والنبطية، وكفر جوز، وياطر، وكفرا، وكفر رمان، وحبوش، والدوير، وخرطوم، والنميرية، ومعروب، وشمع، وعيتيت، والخردلي، والخرايب، ورشكنانية، وجديدة مرجعيون، وعين بعال ودير ميماس في جنوب لبنان والبقاع.
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