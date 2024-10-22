شهداء إثر تواصل عدوان الاحتلال على لبنان

الوكيل الإخباري- أسفر عدوان الاحتلال اليوم الثلاثاء، على عدة مناطق لبنانية عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.



وجددت طائرات الاحتلال غاراتها على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.



وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينة بعلبك وبلدات: الحوش، وحولا، وعيناثا، والطيري، والنبطية، وكفر جوز، وياطر، وكفرا، وكفر رمان، وحبوش، والدوير، وخرطوم، والنميرية، ومعروب، وشمع، وعيتيت، والخردلي، والخرايب، ورشكنانية، وجديدة مرجعيون، وعين بعال ودير ميماس في جنوب لبنان والبقاع.



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