شهداء وجرحى بعد غارة إسرائيلية على محيط مستشفى الحريري

ودانت وزارة الصحة، في بيان شديد اللهجة اليوم الثلاثاء، هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع الصحي في لبنان، مشيرة إلى أن الغارة تأتي في سياق تصعيد خطير يطال مستشفيين رئيسيين في بيروت وجبل لبنان.
وجاء في البيان أن الاحتلال الإسرائيلي، بعد تهديداته لمستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية، نفذ غارة استهدفت أحد مداخل مستشفى الحريري، وهو مرفق طبي حيوي يخدم آلاف المرضى يوميًا، ويضم مركزًا رئيسيًا للجنة الدولية للصليب الأحمر.
بترا
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