شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع

الوكيل الإخباري- أستشهد 12 شخصاً وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، واستهدفت مناطق في الجنوب والبقاع.

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وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البيسرية، أدت إلى استشهاد جندي لبناني و3 من أفراد عائلته، وأصيب 3 آخرون.