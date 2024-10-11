شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع

وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البيسرية، أدت إلى استشهاد جندي لبناني و3 من أفراد عائلته، وأصيب 3 آخرون.
وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارة على مركز الهيئة الصحية في ياطر، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين.
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