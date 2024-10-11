 
الجمعة 2024-10-11 11:00 م
 

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع

قصف مدمر على لبنان
جنوب لبنان
الجمعة، 11-10-2024 10:53 م

الوكيل الإخباري-    أستشهد 12 شخصاً وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، واستهدفت مناطق في الجنوب والبقاع.

اضافة اعلان


وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البيسرية، أدت إلى استشهاد جندي لبناني و3 من أفراد عائلته، وأصيب 3 آخرون.


وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ غارة على مركز الهيئة الصحية في ياطر، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين.

c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

قصف مدمر على لبنان

عربي ودولي شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع

غزة

فلسطين أطباء بلا حدود: آلاف الفلسطينيين محاصرون في مخيم جباليا شمال غزة

اثار جرش

أخبار محلية مطالب بتأهيل قنوات تصريف المياه في شوارع جرش

جانب من الغارات على غزة

فلسطين شهداء في غارات للاحتلال على شمال ووسط غزة

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعقد لقاءات منفصلة على هامش قمة جنوب أوروبا

وزارة الخارجية الأردنية

أخبار محلية الاردن يدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركزاً للجيش اللبناني



 


الأكثر مشاهدة