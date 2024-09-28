شهداء وجرحى مع تواصل غارات الاحتلال على لبنان

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات استهدفت مدينة بعلبك وبلدات النبي شيت، محور طاريا- شمسطار، طاريا، بوداي، تمنين التحتا، الحرفوش، مرتفعات الخريبة، قصرنبا، يحمر، جنتا، الكرك، مرتفعات قوسايا في البقاع.
واستهدفت الغارات بلدات الصرفند، دير سريان، كفرصير، مركبا، كفركلا، الناقورة، عنقون، مجدل زون، قبريخا، يارون، عرب الجل، زوطر ، كفرجوز، تول، ميفذون، الشرقية، كفرا، عربصاليم، كفر حتى، الطيبة، حبوش، البابلية، الخرايب، العيشية، كفر جوز، رشاف، كفرتبنيت، والزرارية جنوب لبنان اسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى بينهم مسعفين.
كما قصف طيران الاحتلال الحربي محيط بلدتي صوفر وبحمدون، وأطراف بلدة فقرا في جبل لبنان.
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