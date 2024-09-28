 
السبت 2024-09-28 10:45 ص
 
 

شهداء وجرحى مع تواصل غارات الاحتلال على لبنان

صورة من القصف الإسرائيلي العنيف الذي تتعرض له لبنان
صورة من القصف الإسرائيلي العنيف الذي تتعرض له لبنان
السبت، 28-09-2024 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد وأصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم السبت، في عشرات الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وتدمير كبير في المباني والمنشآت والبنية التحتية.اضافة اعلان


وشن طيران الاحتلال الحربي غارات استهدفت مدينة بعلبك وبلدات النبي شيت، محور طاريا- شمسطار، طاريا، بوداي، تمنين التحتا، الحرفوش، مرتفعات الخريبة، قصرنبا، يحمر، جنتا، الكرك، مرتفعات قوسايا في البقاع.

واستهدفت الغارات بلدات الصرفند، دير سريان، كفرصير، مركبا، كفركلا، الناقورة، عنقون، مجدل زون، قبريخا، يارون، عرب الجل، زوطر ، كفرجوز، تول، ميفذون، الشرقية، كفرا، عربصاليم، كفر حتى، الطيبة، حبوش، البابلية، الخرايب، العيشية، كفر جوز، رشاف، كفرتبنيت، والزرارية جنوب لبنان اسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى بينهم مسعفين.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي محيط بلدتي صوفر وبحمدون، وأطراف بلدة فقرا في جبل لبنان.
 
gnews

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