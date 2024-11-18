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شهيدان إثر غارة إسرائيلية على منطقة مار إلياس في بيروت

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 18-11-2024 12:56 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، إن شخصين استشهدا وأصيب 22 آخرون في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مار إلياس في بيروت.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان أن مصابين بحالة حرجة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن المستهدف بالغارة على بيروت هو رئيس قسم العمليات في الجبهة الجنوبية لحزب الله.
 
gnews

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