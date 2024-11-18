شهيدان إثر غارة إسرائيلية على منطقة مار إلياس في بيروت

وأوضحت الوزارة في بيان أن مصابين بحالة حرجة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن المستهدف بالغارة على بيروت هو رئيس قسم العمليات في الجبهة الجنوبية لحزب الله.
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