شهيدان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان في غارتين نفذتهما مسيّرة إسرائيلية على منطقتي النبطية ومرجعيون جنوبي لبنان.

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وقالت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد عناصرها بصاروخ موجّه، أثناء أدائه لواجبه في النبطية ما أدى إلى استشهاده.