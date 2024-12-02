شهيدان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقالت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد عناصرها بصاروخ موجّه، أثناء أدائه لواجبه في النبطية ما أدى إلى استشهاده.
كما أعلنت وزارة الصّحة اللبنانية في بيان، أن غارة إسرائيلية على بلدة جديدة مرجعيون، أدّت إلى استشهاد شخص.
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