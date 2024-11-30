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شهيدان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 30-11-2024 08:14 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شخصان، وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

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وحسب مصدر لبناني أدت غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة رب ثلاثين، إلى استشهاد شخصين وإصابة اثنين.


فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل جراء غارة إسرائيلية على سيارة في مجدل زون.


بدوره قال وزير الأشغال اللبناني علي حمية، في بيان، إن طريق معبر المصنع المتاخم للحدود مع سوريا أصبح سالكا بشكل طبيعي، بعد الانتهاء من ترميمه بعد تعطل الخدمة في المعبر إثر غارات إسرائيلية عليه قبل عدة أسابيع.

 
gnews

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