شهيدان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان، وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

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وحسب مصدر لبناني أدت غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة رب ثلاثين، إلى استشهاد شخصين وإصابة اثنين.



فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل جراء غارة إسرائيلية على سيارة في مجدل زون.