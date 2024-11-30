شهيدان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وحسب مصدر لبناني أدت غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة رب ثلاثين، إلى استشهاد شخصين وإصابة اثنين.
فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل جراء غارة إسرائيلية على سيارة في مجدل زون.
بدوره قال وزير الأشغال اللبناني علي حمية، في بيان، إن طريق معبر المصنع المتاخم للحدود مع سوريا أصبح سالكا بشكل طبيعي، بعد الانتهاء من ترميمه بعد تعطل الخدمة في المعبر إثر غارات إسرائيلية عليه قبل عدة أسابيع.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر: لا صحة لانسحاب الجيش السوري من حماة
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوبي لبنان
-
الاحتلال يحظر التجول في مناطق بجنوب لبنان
-
توسك يتحدث عن تعزيز حدود بولندا مع روسيا
-
قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مطار حلب الدولي
-
موقع: اعتراف بوريس جونسون بتنظيم حرب بالوكالة ضد روسيا أمر مخز
-
صفقة أسلحة أمريكية إلى تايوان بقيمة 387 مليون دولار
-
الدفاع الروسية: 1510 جنود أوكرانيين بين قتيل وجريح خلال 24 ساعة