شهيدان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

فيما أجرى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية عرب وأجانب ليضعهم بصورة التطورات في جنوب لبنان، وشرح لهم خطوات التحرك الرسمي اللبناني لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان.
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