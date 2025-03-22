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شهيدان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

لبنان
لبنان
 
السبت، 22-03-2025 03:01 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد شخصَيْن وإصابة 10 جراء غارات إسرائيلية على بلدة تولين جنوبي لبنان.

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فيما أجرى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية عرب وأجانب ليضعهم بصورة التطورات في جنوب لبنان، وشرح لهم خطوات التحرك الرسمي اللبناني لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان.

 
 
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