شهيدان في غارة إسرائيلية على البقاع اللبناني

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية «بترا» في بيروت، إن مسيَّرة إسرائيلية استهدفت ليلًا مركبة في بلدة جناتا في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.
