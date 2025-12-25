شهيدان في غارة إسرائيلية على البقاع اللبناني

الوكيل الإخباري- أغار الطيران المسيَّر الإسرائيلي صباح اليوم الخميس على حافلة ركاب في منطقة حوش السيد علي في البقاع اللبناني، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين.

اضافة اعلان