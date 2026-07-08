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شهيدان في غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

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أرشيفية
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:30 م

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان، مساء اليوم الأربعاء، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني إن الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي أغار اليوم على بلدات برعشيت وبيت ياحون وكونين النبطية الفوقا، وجبل علي الطاهر، كما سجل قصف مدفعي على تلة علي الطاهر وبلدات برعشيت وبيت ياحون وديرسيريان وأطراف النبطية الفوقا - ميفدون ومفرق زوطر وحداثا.


وأضاف أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في بلدات ديرسيريان وحولا وبنت جبيل وارنون والطيبة.

 
 


gnews

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