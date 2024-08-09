شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الحذر الشديد يخيم على غالبية قرى الجنوب، فيما يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي.
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