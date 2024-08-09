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شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

تعبيرية
تعبيرية




 

الجمعة، 09-08-2024 11:28 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد لبنانيان اليوم الجمعة، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة الناقورة جنوب لبنان، وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية.


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الحذر الشديد يخيم على غالبية قرى الجنوب، فيما يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي.

gnews

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