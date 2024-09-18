شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في بيروت”إن الطيران الإسرائيلي يقوم بطلعات على مستويات منخفضة ومتوسطة في أجواء مناطق عدة في الجنوب”.
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن: لا صلة لنا بتفجيرات لبنان
-
ارتفاع عدد ضحايا انفجار الأجهزة اللاسلكية في لبنان
-
حماس تدين الهجوم على لبنان
-
لبنان: الأربعاء عطلة في جميع المؤسسات التعليمية
-
وصول عدة إصابات إلى مستشفيات دمشق جراء تفجير أجهزة اتصال
-
وزير الصحة اللبناني: 8 شهداء بينهم طفلة
-
بيان صادر عن حزب الله حول الهجوم الاسرائيلي
-
ما هي الاجهزة التي انفجرت في أيدي عناصر حزب الله؟