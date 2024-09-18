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شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

دخان يتصاعد من مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى بعد تعرضها لقصف صاروخي من جنوب لبنان
جنوب لبنان
الأربعاء، 18-09-2024 12:35 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد شخصان ، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة مجدل سلم جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في بيروت”إن الطيران الإسرائيلي يقوم بطلعات على مستويات منخفضة ومتوسطة في أجواء مناطق عدة في الجنوب”.

 
gnews

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