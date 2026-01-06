شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر لبناني إن الطائرة أغارت عصر اليوم على بلدة كفردونين في الجنوب، ما أدى إلى استشهاد شخصين، مشيرًا إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلّقت فوق منطقة حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
قادمة من الإمارات .. الكيان يعلن تسجيل أول حالة بجدري القرود
-
ترامب يحتفل بالمستويات القياسية للأسواق الأمريكية
-
الدفاع السورية تعلق على التصعيد في محافظة حلب
-
ساندرز: ما فعله ترامب في فنزويلا غير قانوني وغير دستوري
-
دميترييف: يبدو أن واشنطن قد حسمت أمرها تجاه غرينلاند
-
رئيس الوزراء العراقي يدعو القوات المسلحة إلى اليقظة ورفع الجهوزية
-
توتر أمني في حلب وسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات متبادلة
-
الأمم المتحدة: 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات