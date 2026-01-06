الثلاثاء 2026-01-06 07:32 م

شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 06-01-2026 05:55 م

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان، اليوم الثلاثاء، جراء غارة على جنوب لبنان نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية.

اضافة اعلان


وقال مصدر لبناني إن الطائرة أغارت عصر اليوم على بلدة كفردونين في الجنوب، ما أدى إلى استشهاد شخصين، مشيرًا إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلّقت فوق منطقة حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا المحتلة.


بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بحث سبل التعاون بين "الوطني لحقوق الإنسان" ومجمع اللغة العربية

أخبار محلية بحث سبل التعاون بين "الوطني لحقوق الإنسان" ومجمع اللغة العربية

ا

أخبار محلية ندوة في جامعة اليرموك حول كتاب الروابدة "شذرات من تاريخ الأردن"

ل

أخبار محلية بلدية إربد: 18 ألف مواطن استفادوا من إعفاءات ضريبة المسقفات

قادمة من الإمارات .. الكيان يعلن تسجيل أول حالة بجدري القرود

عربي ودولي قادمة من الإمارات .. الكيان يعلن تسجيل أول حالة بجدري القرود

جهود مكثفة من مياهنا لمعرفة أسباب تغير المياه في الشميساني

أخبار محلية جهود مكثفة من مياهنا لمعرفة أسباب تغير المياه في الشميساني

مذكرة تفاهم لاستثمار 2000 دونم في المنطقة الحرة الكرامة

أخبار محلية مذكرة تفاهم لاستثمار 2000 دونم في المنطقة الحرة الكرامة

ا

أخبار محلية وزير الاستثمار يبحث والسفير الياباني التعاون الاقتصادي

ل

طب وصحة دراسة تحذر: التوقف عن "أوزمبيك" مع الحمل قد يعرض الأم والجنين للخطر



 






الأكثر مشاهدة