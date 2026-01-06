شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان، اليوم الثلاثاء، جراء غارة على جنوب لبنان نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وقال مصدر لبناني إن الطائرة أغارت عصر اليوم على بلدة كفردونين في الجنوب، ما أدى إلى استشهاد شخصين، مشيرًا إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية حلّقت فوق منطقة حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا المحتلة.