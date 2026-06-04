شهيدان وإصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن عنصرا من الكتيبة الإسبانية العاملة في قوات اليونيفيل لقي مصرعه اليوم، متأثرا بجروح كان أصيب بها امس بعد سقوط صاروخين امس على مقر الكتيبة الإسبانية في بلدة ابل السقي".
وأضاف إن غارات مكثفة تستهدف مناطق في قضائي صور والنبطية بالتزامن مع تحذير وجهه الجيش الإسرائيلي الى سكان جنوب لبنان لعدم التوجه جنوب نهر الزهراني، لافتا الى أعمال جرف مكثفة يقوم بها الجيش الإسرائيلي منذ الصباح داخل مدينة الخيام.
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