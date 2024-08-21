شهيدان وجرحى بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن الغارتين استهدفتا عددا من المنازل، فيما يجري البحث عن مفقودين بين الأنقاض.
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