 
الأربعاء 2024-08-21 02:45 ص
 

 

شهيدان وجرحى بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
الأربعاء، 21-08-2024 01:02 ص

الوكيل الإخباري-  استشهد شخصان وأصيب عدد آخر بحروح في غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء  الثلاثاء، على بلدة الظهيرة جنوب لبنان .

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وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن الغارتين استهدفتا عددا من المنازل، فيما يجري البحث عن مفقودين بين الأنقاض.

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