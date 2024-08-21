شهيدان وجرحى بينهم مسعفون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان وأصيب عدد آخر بحروح في غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، على بلدة الظهيرة جنوب لبنان .

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