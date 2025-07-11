شهيد بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن أربعة صواريخ استهدفت السيارة.
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