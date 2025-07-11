شهيد بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد لبناني بغارة نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة، على سيارة في طريق عام ببلدة النميرية بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

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