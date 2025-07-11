الجمعة 2025-07-11 05:55 م
 

شهيد بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 11-07-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري-   استشهد لبناني بغارة نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة، على سيارة في طريق عام ببلدة النميرية بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن أربعة صواريخ استهدفت السيارة.

 
 
gnews

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